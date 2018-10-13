Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında durmaya devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’yu makamında kabul etti. Ziyaret sırasında Bakan Ataoğlu’na KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Bakanlık Müsteşarı İsmet Esenyel, Özel Kalem Müdürü Türker Yüksel ve Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topçu, “KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu Bey’i ana vatanında, milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamış olmaktan bahtiyar oldum. Kendilerine nazik ziyaretleri için en kalbi teşekkürlerimi arz ediyor, ana vatanlarına ve milletin evine hoş gelmiş, sefalar getirmişler diyorum” dedi.

Türk halkının ve devletinin Kıbrıs’a desteğinin geçmişten geleceğe sürekli olduğunun altını çizen Topçu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ikinci resmi ziyaretini KKTC’ye yapmış ve bütün dünyanın duyacağı ve anlayacağı bir dille ‘Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir. Önümüzdeki dönemde KKTC’yi Doğu Akdeniz’de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir. Her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında durduk ve durmaya da devam edeceğiz’ demişti. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın KKTC için gösterdiği hedef ve verdiği sözün tam destekçisidir” diye konuştu.

“KKTC’yi ana vatanda tanıtmak için çalışmalar yürütüyoruz”

Bakan Ataoğlu, Gaziveren bölgesinde turizme yönelik olarak düşünülen projenin videosunu Topçu’ya izletti. Turizm alanındaki son gelişmeleri aktaran Ataoğlu, “Ülkede yeni açılan otellerle birlikte 25 bin yatak kapasitesine ulaşıldı. Göreve geldikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ana vatan Türkiye’nin çeşitli illerinde daha iyi tanıtmak için çalışmalar yürütüyoruz. Belirli illerde Kuzey Kıbrıs Günleri adı altında etkinlikler düzenliyoruz” dedi.

“Türkiye’nin desteğini yanımızda hissediyoruz“

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Anadolujet’in KKTC seferlerini artırması ve ek seferler koyması ile birlikte bilet fiyatlarında da bir düşüş beklediklerini belirten Ataoğlu, “Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu süreçte bu adım çok yerindedir. Ana vatan Türkiye’nin desteğini yanımızda hissediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde yeni projelere imza atacağız” diye konuştu.