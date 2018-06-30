Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Terörle arasına bir türlü mesafe koymayanlar Mecliste temsil ediliyor”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Kandil’in ve İmralı’nın sözcülüğünü yapanlar, terörle arasına bir türlü mesafe koymayanlar bile şu anda Mecliste temsil ediliyor. Onlara da tavsiyemiz milletin partisi olmaları, Kandil’le...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Kandil’in ve İmralı’nın sözcülüğünü yapanlar, terörle arasına bir türlü mesafe koymayanlar bile şu anda Mecliste temsil ediliyor. Onlara da tavsiyemiz milletin partisi olmaları, Kandil’le ve İmralı’yla aralarına set çekmeleridir” dedi.

Yerli Düşünce Derneği, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine dair değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya, derneğin Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Dernek Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Genel Sekreter Nizam Şahin, dernek yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yalçın Topçu değerlendirme toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisinde, PKK terör örgütünün yöneticilerinin bulunduğu Kandil ile arasına mesafe koyamayan siyasi partinin olduğunu söyleyerek, “Kandil’in ve İmralı’nın sözcülüğünü yapanlar, terörle arasına bir türlü mesafe koymayanlar bile şu anda Mecliste temsil ediliyor. Onlara da tavsiyemiz milletin partisi olmaları, Kandil’le ve İmralı’yla aralarına set çekmeleridir. Yani milletin partisi olurlarsa kendileri de kazanırlar, millet de kazanır. Millet onlara tekrar bir fırsat verdi. İnşallah milletin partisi olma yolunu seçerler” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorusu üzerine, 12 Eylül öncesi MHP’de, sonrasında MÇP’de, daha sonra da Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte çalışmış yol arkadaşlarıyla seçimleri değerlendirdiklerini belirten Topçu, “Bugüne kadar Cumhuriyetin cumhurla birlikte olduğu biraz tartışmalıydı. Cumhuriyeti elde tutan elitler, jakoben tipler, cumhura pek sıcak davranmıyordu. Tepeden bakıyordu. Ama şimdi hamdolsun cumhurun balkonuna kafasını döndürüp ‘çay hazır mı?’ diyen bir Cumhurbaşkanı var. Cumhur ile cumhuriyetten kastımız budur. Devlet, milletle sarmaş dolaş olmuştur. Devlet milletin her şeyi ile barışmıştır” şeklinde konuştu.

Dernek adına genel açıklamayı yapan Yerli Düşünce Derneği Genel Sekreteri Nizam Şahin, 24 Haziran seçimlerinde demokratik hayatın vazgeçilmezi olan milli iradenin bir kez daha tecelli ettiğini belirterek, “Türkiye seçimini yaptı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yola ‘devam’ dedi. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte görev alacak TBMM üyelerini de belirledi. Milletimize, devletimize, medeniyet coğrafyamıza ve dünyanın bütün mazlumlarına hayırlı ve uğurlu olsun. Yerli Düşünce Derneği olarak yaklaşık 2 yıldır, hemen her platformda destek olduğumuz, Türkiye’nin aydınlık yarınları açısından hayati derecede önemsediğimiz Cumhur İttifakı seçimlerden zaferle ayrıldı. Bu ittifakın kurulması aşamasında ortaya koydukları irade, süreçte çıkarılan fitnelere karşı gösterdikleri direnç ve nihayet kazanılan zaferdeki büyük liderlikleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye aziz milletimiz adına teşekkür ediyor, minnet duyguları içinde saygılarımızı arz ediyoruz” diye konuştu.

“Cumhur İttifakı Türkiye’nin biricik umudu olmuştur”

Cumhur İttifakı’na 2 yıldır destek olduklarını vurgulayan Şahin, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Cumhur İttifakı, yaklaşık iki yıldır sadece dışarıdan gelen saldırılara değil içerdeki fitnelere karşı da sarsılmaz bir irade gösterdi. Bugünlerde yine fitne fücur merkezleri harekete geçmiş, Cumhur İttifakı’na ömür biçme hadsizliği ve edepsizliği içindedirler. Ders almamışlar veya Cumhur İttifakı’nın anlamını kavrayamamışlardır. Bu ittifak matematiksel bir hesaplamayla veya menfaat önceliğiyle şekillenmiş değil, ülke hain bombalarla karşı karşıya kalmışken, elinde yüreğinden başka silahı olamayanların birlikte yürüttükleri cansiperane mücadele aşkı ve ölümüne vatan sevdası duygusuyla adeta cephede doğmuştur. Bu birliktelik daha sonra milletin maşeri vicdanında bulmuş ve tam bağımsız güçlü Türkiye davasının biricik umudu olmuştur. Haset ve kin duyguları içinde olumsuzluk pompalamaya çalışanlar havanda su dövmeye devam etsinler, yeni Türkiye daha yolun başındadır.“

“Yeni dönemde rol model ülke, Türkiye”

Şahin, Türkiye’nin hükümet sisteminin değişmenin yeni bir dönemi başlattığını belirterek, “Türkiye, yönetim sistemi gibi yönetim anlayışıyla da yepyeni bir döneme başlamıştır. Güvenlik, özgürlük ve refah alanlarında yeni bir anlayışla hareket edilirken, küresel çetelerin amansız saldırılarının artacağı da aşikârdır. Küresel saldırılara karşı milli devletin daha güçlü olması için savunma, sanayi ve genel olarak ekonomide yerli güçler desteklenmeli; 2023, 2071 hedeflerine odaklanmış bir millet bütünleşmesi sağlanmalıdır. Bu noktada yeni sistemin en önemli unsuru olan uzlaşmacı bir anlayışıyla hareket edilerek, demokratik yaşam kalitemizin artırılıp, her yönüyle Türkiye’nin hem bölgesine hem de mazlum milletlere rol model bir ülke olacağından zerre şüphemiz yoktur. Türkiye, yetişmiş insan gücü, ekonomik alt yapısı ve hinterlandı, medeniyet birikimi ve altın tepsilerde fırsatlar sunan coğrafi konumuyla buna hazırdır. 21. Asrı Türk asrı, bu asırda en gür seda İslam’ın sedası olacak ve mazlum milletler adeta bayram yaşayacaktır” ifade etti.

“Yapıcı ve yol gösterici muhalefet için de fırsat dönemi”

Türkiye’deki muhalefet partilerinin etnik ve mezhepsel farklılıklarıyla siyaset yaptığını iddia ederek, onların artık yapıcı ve yol gösterici olmasını söyleyen Şahin, “Türkiye’nin önümüzdeki süreçte en büyük ihtiyacı hiç şüphesiz, yapıcı, yol gösterici, sorumlu anlayışla hareket eden bir muhalefettir. İktidarda bulunanların her şeyini kötüleyerek, etnik veya mezhebi farklılıklara dayanıp kamplaştırıcı siyaset tarzıyla hareket etmek muhalefete ne madden ne de manen bir sonuç vermemektedir. Sandık sonuçları bunu bir kez daha teyit etmiş, muhalefet partilerine gerekli mesaj verilmiştir. Dolayısıyla muhalefet de kendini resetleyip, yeni Türkiye’ye uygun yeni bir söylem üretmelidir. Bugün TBMM’de toplumun bütün kesimleri temsil edilme fırsatı bulmuştur. Toplumsal ihtiyaçlara uygun, uzlaşıya dayalı kanunların çıkarılması noktasında çok ciddi bir fırsat yakalanmıştır. Türkiye siyaseti bu fırsatı çok verimli kullanmalıdır. Bu hem sosyal huzur hem de daha yaşanabilir ülke ideali açısından kaçırılmayacak altın fırsattır diye düşünüyoruz” dedi.

“Tam bağımsız güçlü Türkiye sonsuza kadar payidar kalsın”

Şahin konuşmasının sonunda şunları söyledi:

“Ay yıldızlı al bayrak altında Türkmen’i, Kürt’ü, Abhaz’ı, Çerkes’i, Boşnak’ı, Arnavut’u, Alevi’si, Sünni’si, velhasıl kim kendini ne şekilde ifade ediyorsa etsin, bütün renkleriyle Büyük Türk Milleti olarak, karnı tok, başı dik, alnı açık, hür ve müstakil şekilde güvenli, özgür ve refah içinde kardeşçe yaşamamızı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, bu vesileyle bu mübarek toprakları vatan yapan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.”