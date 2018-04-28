Cumhurbaşkanı Erdoğan: '24 Haziran'da rekor bir oyla siyaset tarihine geçeceğimize inanıyorum'

AK Parti İzmir 6. Olağan Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran’da rekor bir oyla siyaset tarihine geçeceğimize inanıyorum" dedi. Erdoğan, "İzmir’i AK Parti siyasetinin lokomotif şehirleri haline getirmeden dinlenmek yok" derken, konuşması sırasında ekrana yansıyan görüntü dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ün aday olduğu AK Parti İzmir 6. Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongrede ilk olarak Başbakan Yıldırım sahneye çıkarak vatandaşlara hitap etti. Halkapınar Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kongreye binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile katılarak sloganlar attı. Kongreye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İzmir Milletvekilleri, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ve MHP’li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da katıldı. Geniş güvenlik önemlerinin aldığı bölgede yaklaşık 8 bin polis görev yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin ardından atletizm sahasında miting yaparak 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçiminin startını İzmir’den verecek. Erdoğan, seçim süresi boyunca 55 ilde miting yapmayı planlıyor.

Ekrana görüntü yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine, "Bugün İzmirimizde, 6. Olağan kongremizi yapıyoruz. Bu coşkuyla, bu heyecanla İzmir’e yakışan bir kongre yapıyoruz. Türkiye’nin kapalı spor salonlarından biri olan bu salondan, Türk milletine en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı yolluyorum" diye başladı. Erdoğan’ın konuşması sırasında panoya bir görüntü yansıdı. Görüntüde; Hasan Tahsin, Mustafa Kemal Atatürk ve Erdoğan’ın fotoğrafları ile 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin bertaraf edilmesi ve Afrin operasyonuna ilişkin fotoğraflar yer aldı. Fotoğrafların altında ise, 1919 Şehit Hasan Tahsin’in ilk kurşunu, 1919 Mustafa Kemal Atatük’ün Samsun’a çıkışı, 1922 istiklalin şehri İzmir’in kurtuluşu, 2016 15 Temmuz destanı ve 2018 Zeytin Dalı operasyonu yazıları yer aldı. Erdoğan, yansıyan görüntü üzerine, "Bağımsızlık mücadelemizin tablosu. 1919, 1922, 2016, 2018. Bütün bunlar bir mücadelenin serüveni. Bu serüvenlerin hepsinde zaferden zaferlere koştuk. Azimle, kararlılıkla bu zaferlerimiz Allah’ın izni ile devam edecek. Birazdan seçimlerin ilk mitinginde coşkulu bir buluşma gerçekleştireceğiz" dedi.

"İzmir’i AK Parti siyasetinin lokomotif şehirleri haline getirmeden dinlenmek yok"

24 Haziran seçimlerinin İzmir’in siyasi tercihlerinde tarihi bir milat olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"İzmir’i AK Parti siyasetinin lokomotif şehirleri haline getirmeden sizlere ve bizlere dinlenmek yok. Yapmamız gereken, İzmirli kardeşlerimize kendimizi çok daha iyi ve doğru anlatmaktan ibarettir. Bunun için tek bir saniyemizi dahi boş geçirmeden, kimseyi ihmal etmeden, kimseyi kırmadan İzmirli kardeşlerimizle paylaşmalıyız. Biz başkaları gibi başarıyı kendinde hatayı seçmende arayan değiliz. Sandıktan istediğimiz çıkmayınca vatandaşı suçlayan ‘göbeğini kaşıyan adam’ diyenlerden değiliz. Vatandaşı aşağılayan bir siyasi hareket asla olmadık. 24 Haziran’a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? 24 Haziran’a kadar liselerden üniversitelere tüm gençlere ulaşmaya hazır mıyız? Kırmadan, üzmeden, saflarımıza çekmeye hazır mıyız? Bizim gençliğimiz farklı. Bizim gençliğimiz elinde sopayla dolaşan gençlik değil."

Rekor oy istedi

Yoğun bir seçim takvimi olacağını belirten Erdoğan, "Sabah İstanbul’da kadın kongresine katıldım. Çok heyecanlı bir kongre yaptık. Sabah yine İstanbul’da bu defa gençlik kollarımızın kongresini gerçekleştireceğiz. Seçim takvimimize göre her dakikamızı dolu dolu geçirerek çalışmayı sürdüreceğiz. Siyaset tek kişilik bir oyun değildir. Siyaset bir ekip işidir, bir kadro işidir. Bir organizasyon işidir. Bizim gibi bir davası, bir vizyonu olan parti için bu takım oyununu başarı ile yürütmek çok önemli. Ben tüm teşkilatımıza yol açacağım ama teşkilatımızın da tüm kademeleri ile bu yolu takip etmesi ve aynı tempoda çalışması şarttır. Seçim kampanyaları, görevini ihmal edeni lakayıt davranan, tembellik yapan, sabote edenler olursa onları da ayıklamanın vesilesidir. Sayısı 80’e ulaşan kongrelerimizde bu değişimi görmek mümkündür. Ana kademede 80 kongre oldu. Kadın ve gençlik kolları bir taraftan böyle bir teşkilat yok. Görev alan arkadaşlarımızın önemli kısmının gençlik ve ilçe teşkilatlarından geliyor olması, AK Parti’nin kendi kadrolarını yetiştirdiğini gösteriyor. 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliğinde rekor bir oyla siyaset tarihine geçeceğimize inanıyorum. MHP ile oluşturmuş olduğumuz Cumhur İttifakı’nın 24 Haziran’da bir tarih yazmasını istiyorum" diye konuştu.