13 Ekim 2018 Cumartesi 18:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın Rahip Brunson ile ilgili sözlerine Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakış

IHAAW183016-SIY/13-10-2018 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın Rahip Brunson ile ilgili sözlerine Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür" dedi. 13.10.2018 18:30:16 TSI NNNN