POLİTİKA:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova’ya gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yu kabul etti. Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Pompeo, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaçıkçı ile ilgili görüşmeler yapmak üzere dün Riyad’a gitmiş ve Kral Selman bin Abdülaziz ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüşmüştü. Bu kapsamda Pompeo’nun görüşmede Suudi Arabistan’da gerçekleştirdiği temaslara ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile saat 11.00’de bir görüşme yapacak. Çavuşoğlu ile mevkidaşı Pompeo arasında gerçekleşecek olan görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye konusu, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
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