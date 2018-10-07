Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kampının son gününde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında konuşuyor.

AK Parti’nin 27’incisini Kızılcahamam’da düzenlediği 2 günlük Değerlendirme ve İstişare Toplantısı sona eriyor. 2 gün boyunca bakanlar tarafından milletvekillerine sunumlar yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sunumların bazılarına katıldı. Toplantının son gününde milletvekilleri, bakanlar ve aileleri ile yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapanış konuşmasını yapıyor.