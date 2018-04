Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Aramızdaki ticaret hacmini 5 milyon dolara çıkaracağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ile ticaret hacmini 5 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent’teki temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinden bahsederek, “İmzaladığımız ortak açıklama ile yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi mekanizmasını ikdas etmeyi artık karar altına almış bulunuyoruz. Konseyin ilk toplantısını önümüzdeki dönemde inşallah Türkiye’de icra edeceğiz” dedi.

İki ülke arasında bir yıl Türkiye, bir yıl Özbekistan olmak üzere gerçekleştirilecek olan çalışmaların dışişleri bakanlarının sekretaryasında yürütüleceğini ifade eden Erdoğan, özellikle icracı bakanların kendi aralarında bakanlıklarını ilgilendiren konularda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, “İki ülke arasındaki iş birliğini ekonomiden savunma sanayisine, eğitimden kültüre, çevreden enerjiye ve tarımdan turizme her alanda daha da güçlendirmekte kararlıyız. Bugün imzaladığımız çok sayıdaki anlaşmayla ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirmiş olduk” dedi.

“Aramızdaki ticaret hacmini 5 milyon dolara çıkaracağız”

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son dönemdeki gelişme seyrinin bilhassa memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, “Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Zira sürekli tırmanış halinde olan önümüzde bir tablo var. 2017’de 1,2 milyar dolar iken, daha sonra 1,5 milyar dolara çıkmış bulunuyor ama şimdi önümüzde bir hedef var. Malum 5 milyar dolara inşallah aramızdaki ticaret hacmini çıkartacağız. Her ne kadar bu zor gibi görünüyorsa da bana göre bugün 33 milyon nüfusu olan Özbekistan’la 80 milyon nüfusu olan Türkiye için bu zor değil, biz bunu başarırız. Her iki tarafta bu irade var, her iki tarafta da bu alt yapı var. Bunu başaracağız. Bu rakamı daha yukarılara çıkarırken inanıyorum ki bölgedeki etkinlik çok daha farklı bir yere doğru ulaşacaktır” şeklinde konuştu.

“TİKA olarak 60 milyon dolarlık bir yatırımı hedefliyoruz”

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile katılacağı iş forumunun önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, “Karşılıklı yatırımların ve ticaretimizin artmasını da bu teşvik edecektir. Zira geniş katılımlı farklı alanlarda, bir iş adamları grubuyla şu anda Özbekistan’da bulunuyoruz. Şu anda karşılıklı olarak iş adamlarımız birbirleriyle görüşmelerini yapıyorlar. Burada girişimcilerimiz özellikle Özbekistan’da hangi alanlarda ne gibi yatırımlar yapabilirler. Bunların orada biz çağrısını yapacağız. Onlara bir heyecan vermenin gayreti içerisinde olacağız. Böylece de bu adımları inşallah atmış olacağız. Ayrıca biz TİKA olarak şu anda 60 milyon dolarlık bir yatırımı hedefliyoruz. Birçok alanda TİKA Özbekistan’da bu yatırımlarını inşallah Eylül, Ekim gibi başlatmış olacak” dedi.

“Özbekistan’ın turizm sektörünü geliştirmesine verdiğimiz desteği arttıracağız”

Özbekistan’ın çevre ülkelerle de ilişkilerini çok iyi bir konuma taşıması sebebiyle artık bölgenin bir barış bölgesi haline geldiğini ve bunun çok önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, ”Örneğin Özbekistan’ın Kırgızistan’la ilişkileri ve Özbekistan’ın Tacikistan’la ilişkilerinin memnuniyet verici bir konuma gelmiş olması bizleri de mutlu etmiştir. Bundan dolayı kardeşime çok teşekkür ediyoruz. Tabii Özbekistan’ın turizm sektörünü geliştirmesine verdiğimiz desteği arttıracağız. Bu konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanım da bizimle bu seyahatte beraber ve bu konuyla ilgili atacağımız adımlarla inanıyorum halklarımızın kaynaşması daha da artacak. Zira bizde zaten çok ciddi bir Özbek nüfusu var. Bu Özbek kardeşlerimiz de aslında kendi ana vatanlarına daha sık gelmek isterler. Ama bu uçuşlar rahat olacak ki onlar da sık sık buraya gelebilme imkanı bulsun. Şimdi bu yollar açılıyor. İnşallah çok daha sık buraya gelme imkanı doğacak. Bizler turizmdeki tecrübelerimizi özellikle Özbek kardeşlerimizle de paylaşmak istiyoruz. Türk vatandaşlarının Türk-İslam medeniyetinin kadim şehirleri Semerkant, Buhara ve Hüve gibi şehirlere ev sahipliği yapan Özbekistan’a ilgilerinin giderek artacağından eminim” ifadelerini kullandı.

“Özbekistan’a gelen gençlerimizin kaynağında bu ilmi tahsil etmiş olacaklar”

Özbekistan’da başlatılacak olan akademik çalışmalara değinen Erdoğan, “Buranın bir akademi çatısı altında eğitim ve öğretime başlayacak hale gelmesi Türkiye’deki genç ilahiyatçıların buradaki kardeşleriyle beraber bir eğitim ve öğretim almasına fırsat getirecektir. Bir diğeri de İmamı Maturudi Hz. de yine inşallah bizim tabii itikadi noktadaki en önemli merkezimiz, bununla ilgili de yine burada yeni bir akademinin oluşturulacak olması, bununla bugün kardeşimle tekrar bu işin mutabakatını konuştuk. Bu adımların atılmasıyla birlikte Türkiye’den özellikle Özbekistan’a gelen gençlerimizin ilgisi daha da artacak ve kaynağında bu ilmi tahsil etmiş olacaklar. 16 Mart 2018 tarihinde başlayan özellikle seferlerimiz var. Bu seferlerin sayısının artırılmasını ve yeni güzergâhlar arasında da doğrudan uçuşlar başlatılmasını arzu ediyoruz ve bu konuda bugün yine kardeşimle mutabakatımızı sağladık” dedi.