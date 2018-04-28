Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birbirlerine girdiler, ne yaptıkları belli değil'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin seçime hazır olduğunu belirterek, "Ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları belli değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin seçime hazır olduğunu belirterek, "Ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları belli değil" dedi.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonun dışında bekleyen vatandaşlara hitap etti.

24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin kırılma noktası olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Her an hazırız. Ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları belli değil. Öyle de olsa böyle de olsa biz şu anda seçim takvimimizi uygulamaya koyduk. Aday adaylarımız müracaatlarını yapıyor. Seçim beyannamemiz hazır halde. Ayın 6’sında İstanbul İl Kongremizi yapacağız. Manifestomuzu açıklayacağız. Aday tanıtımında da seçim beyannamemizi açıklayacağız" diye konuştu.

Türkiye’nin bölünmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan "780 bin kilometrekare ile bu vatanı böldürmeyeceğiz. Bunu bilme gayreti içerisinde olanlar var, bilmeme gayreti içinde olanlar var. Çok bölmeye çalıştılar. Çukurlar açtılar, hendekler kazdılar. Onlarla kol kola gezenler oldu. Adını da adalet yürüyüşü koydular. Ama kol kola gezdiler bu teröristlerle. İnşallah 24 Haziran sandıkta demokratik tokadın vurulduğu gün olacaktır. Şu ana kadar geldiğimiz bir nokta var. Bundan sonra gideceğimiz bir hedef var" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında FETÖ’ye de değinen Erdoğan, "Tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devlet bu ülkede tanımıyoruz. Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş. İşte o Pensilvanya’da. Başka onun yanına gitmek isteyen varsa buyursun gitsinler. Biletlerini de alırız, yeter ki gitsinler. Biz bize yeteriz. Biz birbirimize aşığız. Bizler birbirimize olan bu sevgi ile bu toprakları diri tuttuk. Öyle de tutacağız" dedi.