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POLİTİKA:
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18 Kasım 2017 Cumartesi 13:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki yatırımlarını havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak olan AK Parti Rize İl Kongresi öncesinde yapımı süren Rize ve Artvin’deki yatırımları havadan inceledi.Öğle saatlerinde Güneysu’daki evinden çıkan Erdoğan, Güneysu Stadı’nda kendisini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki yatırımlarını havadan inceledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak olan AK Parti Rize İl Kongresi öncesinde yapımı süren Rize ve Artvin’deki yatırımları havadan inceledi.

Öğle saatlerinde Güneysu’daki evinden çıkan Erdoğan, Güneysu Stadı’nda kendisini bekleyen helikopterle havalanarak Sarp Sınır Kapısı’ndaki modernizasyon çalışmaları, Yusufeli Barajı inşaatı, Ovit Tüneli ve deniz dolgu inşası süren Rize’nin Pazar ilçesi Yeşillköy mevkiindeki havalimanı inşaatını havadan inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan’ın ayrıca Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları’nda yapılması planlanan kayak tesisleri için düşünülen alanları da havadan incelediği öğrenildi.

Erdoğan’a bu gezisinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile ilgililer eşlik etti. Erdoğan, incelemesinin ardından Rize Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Rize İl Kongresi’ne katılacak.

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