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16 Ekim 2018 Salı 12:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bunlar geciken açıklamalar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rahip Brunson ile ilgili ABD Başkanı Trump’un açıklamalarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunlar geciken açıklamalar”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rahip Brunson ile ilgili ABD Başkanı Trump’un açıklamalarını değerlendirdi.

TBMM AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Rahip Brunson kararının ardından Trump’un Türkiye ile ilişkilerin düzelebileceğine dair gelen mesajlarının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlar geciken açıklamalar. Ben kendilerine başta Sayın Trump olmak üzere şunu söyledim, Türk yargısına güvenin, tehditle bizden bir netice alma yoluna gitmeyin. Türk yargısı da kendisine olan güvenimizi boşa çıkartmadı, verilmesi gereken kararı kendine göre verdi. Mahkumiyetle ilgili kararını açıkladı, ne kadar bir ceza bu da ortada. 5 yılı aşkın bir süreye mahkum etti” dedi.
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