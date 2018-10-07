Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, af tartışmalarıyla ilgili, “Geçmişte çok aflar çıkarıldı, bu affı çıkarır da bundan ne kadar siyasi rant elde ederiz diye düşünemeyiz. Geçmişte bunları gördük. Efendim cezaevleri dolmuş, cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz. O zaman adama sorarlar cezaevlerini niye yaptınız, niye var?” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, af tartışmalarıyla ilgili, “Geçmişte çok aflar çıkarıldı, bu affı çıkarır da bundan ne kadar siyasi rant elde ederiz diye düşünemeyiz. Geçmişte bunları gördük. Efendim cezaevleri dolmuş, cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz. O zaman adama sorarlar cezaevlerini niye yaptınız, niye var?” dedi.

Partisinin Kızılcahamam kampında kapanış toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti siyasetinin sadece akıl, sadece proje ve sadece hizmet değil aynı zamanda vicdan siyaseti olduğunu dile getirdi. Bir işin doğruluğunu yanlışlığını anlamanın en güzel yolunun, dönüp onu kendi vicdan terazimizde tartmak olduğuna değinen Erdoğan, "Şayet vicdanlarımız kurumamışsa, nasır tutmamışsa, oradan gelen cevap daima en doğru cevap olacaktır. Hukuk dediğiniz kanun dediğiniz adalet dediğiniz iş, işte vicdanlardaki bu ölçünün yazıya, sisteme, uygulamaya dökülmüş halidir. Vicdana uymayan kanun atıl kalmaya mahkumdur. Aynı şekilde vicdanı olmayan bir tasarrufun da eninde sonunda dönüp sahibinin başına yıkılması kaçınılmazdır. AK Parti teşkilatlarında görev alan yönetici demek vicdanıyla siyaset yapan kişi demektir. AK Parti hükümetlerinde görev alan bakan, bürokrat demek mevzuat yanında vicdanını da işine katan kişi demektir. AK Partili Belediye Başkanı demek, vicdanını aldığı her kararın attığı her adımın önünde tutan kişi demektir" diye belirtti.

"Adama sorarlar cezaevlerini niye yaptınız, niye var?"

MHP’nin seçim beyannamesinde sunduğu ve ardından Meclis’e taşıdığı af konusuyla ilgili Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son günlerde birtakım tartışmalara bir takım tekliflere şahit oluyoruz. Af meselesinden, çocuk istismarına geniş bir yelpazeye yayılan bu tartışma konularında AK Parti olarak bizim öncelikli ölçümüz maşeri vicdandır. Şu veya bu kesimin, şu veya bu şahsın çıkarına faydasına ama milletimizin ortak hissiyatına aykırı hiçbir iş, bizim için makbul değildir. Geçmişte çok aflar çıkarıldı, bu affı çıkarır da bundan ne kadar siyasi rant elde ederiz diye düşünemeyiz. Geçmişte bunları gördük. Biz aynı şekilde adım atamayız. Ölçü belli, bu ölçüye göre biz talimatımızı başta Adalet Bakanımız olmak üzere kendilerine verdik, çalışmalarınızı yapın yapılabilecek, ki o da onu af olarak değerlendirmeyi kendimiz için zül addederiz, yapılabilecek bir şey varsa bunu en geniş anlamda siz de çalışmalarınız yapın ve o çalışmalardan sonra bu konuda ne gibi bir adım atarız buna bakalım. Efendim cezaevleri dolmuş, cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz. O zaman adama sorarlar cezaevlerini niye yaptınız, niye var? Bunun bir caydırıcılığı var onun için yapılıyor. Bu konudaki çalışmamızı sağlam zemine oturtmak suretiyle, adaleti tesis hukukla olur, anlık ayaküstü düzenlemelerle değil. Adaletin tesisi farklıdır, hukuktur, yasal düzenlemede değildir. Hukuk hakların sahibine iradesidir. Biz bunu korumaya mecburuz. Şayet geçmişten beri böyle davranmamış olsaydık siyasi, ekonomik ve sosyal alanda ülkemize bugünkü itibarını kazandıran duruşlarımızı da gösteremezdik. Bu tavrı sadece ülkemizdeki kimi odaklarla değil aynı zamanda dünyanın siyasi ekonomik ve askeri olarak en güçlü ülkeleri ile karşı karşıya gelme pahasına hayata geçirdik. Filistin’de, Bosna’da, Kıbrıs’ta Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Körfez’de ve daha nice meselede tercihimizi hep erdemden, ahlaktan, vicdandan ve hukuktan yana bunun için kullandık. Bugün de yarın da aynı şekilde yolumuza devam etmek zorundayız. Gündemimize gelen meseleler konusunda önce vicdan terazimizde tartmadan alelacele kararlar vermeyeceğiz. Geçmişte yapılan ve milletimizin vicdanını yaralayan yanlışlara biz düşmeyeceğiz. Tüm arkadaşlarımız bu konuda müsterih olsun.”

Erdoğan, AK Parti kampında gerçekleşen bu toplantının 2019 Mart seçimlerinin bir startı olarak kabul ettiğini dile getirdi. Sürecin her aşamasını yakından takip edeceğinin altını çizen Erdoğan, hiçbir ihmale yer verilmeyeceğini vurguladı.