16 Ekim 2018 Salı 12:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır. Böyle bir şey olur mu?"

IHAAW121142-SIY/16-10-2018 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır. Böyle bir şey olur mu?" 16.10.2018 12:11:42 TSI NNNN