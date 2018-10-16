16 Ekim 2018 Salı 12:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik kurtuluş savaşının verildiği dönemde fırsatçılar türedi, bir diğer taraftan bizim karşımıza bunlar türedi. Ne yapacak, erken emekli olacak. Ondan sonra gidecek kendine göre başka bir işte çalışacak. Yani çift iş, böyl

IHAAW121605-SIY/16-10-2018 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik kurtuluş savaşının verildiği dönemde fırsatçılar türedi, bir diğer taraftan bizim karşımıza bunlar türedi. Ne yapacak, erken emekli olacak. Ondan sonra gidecek kendine göre başka bir işte çalışacak. Yani çift iş, böyle bir şey olamaz, buna adalet, hak denilmez." 16.10.2018 12:16:05 TSI NNNN