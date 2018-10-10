Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile bir araya geldi.Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Formu’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından Dolmabahçe çalışma ofisine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile bir araya geldi.Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Formu’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından Dolmabahçe çalışma ofisine geçti. Cumhurbaşkanı...