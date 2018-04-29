Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'F16 olduk, SİHA olduk, bunların tepelerine indik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak "Cudi’de F16 olduk, Gabar’da F16 olduk, Tendürek’te F16 olduk, yeri geldi SİHA olduk, bunların tepelerine indik" dedi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi’ne katılmak üzere Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı salonu önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Türkiye’nin bir kırılma noktasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, ülkenin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bir dönüm noktasına geldiğini kaydetti.

Türkiye’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünün altını çizen Erdoğan, “Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Kandil’de mücadelemizi sürdürüyoruz. Şu anda Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 500’e doğru ilerliyor. Kuzey Irak’ta 300 aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğimiz aldığı ilhamla kararlı yürüyor” diye konuştu.

Terör örgütlerinin Türkiye’yi bölmeye çalıştığını belirten Erdoğan, “Bu PKK, bu FETÖ bunlar bölmek istediler. Bölemeyeceksiniz. Böldürmedik, böldürmeyeceğiz. Ne yaptık Cudi’de F16 olduk, Gabar’da F16 olduk, Tendürek’te F16 olduk, yeri geldi SİHA olduk, bunların tepelerine indik. Buradaki kararlılığımızı koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında 24 Haziran seçimlerinde gençlerden destek istedi.