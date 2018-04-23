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23 Nisan 2018 Pazartesi 20:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesini ilişkin, “Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi bizim için gerçekten bir felaket” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesini ilişkin, “Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi bizim için gerçekten bir felaket” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesini ilişkin, “Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi bizim için gerçekten bir felaket. Ama 24 Haziran’da benim vatandaşlarım parlamentoyu bu derece kirli duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Çünkü demokrasinin nezaketi bu anlayışlarla olmaz. Bu işin çözüm yeri sandıktır. 24 Haziran’da gereken dersi alacaklardır. Önce hep sandık sandık sandık dediler şimdi de baskın seçim diyorlar. Siz istediniz. Şimdi niye baskın seçim diyorsunuz? Er meydanı dediniz buyrun meydan. Benim daha 1.5 senem vardı. 1.5 sene daha ben bu makamda durabilirdim. Sen zaten yenilgi yenilgi alıştın bu işe. Tek maharetin kongreleri iyi kazanıyorsun. Sandıklarda her zaman kaybediyorsun” dedi.

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