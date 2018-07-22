Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Zambiya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Zambiya’ya gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25-27 Temmuz’da Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde gerçekleştirilecek olan BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından da 28 Temmuz’da Zambiya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ziyaret vesilesiyle ayrıca, BRICS üyesi ve diğer davetli ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Güney Afrika Cumhuriyeti ziyaretinin ardından Erdoğan, 28 Temmuz’da Zambiya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, ziyaret vesilesiyle, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde iki ülke ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Söz konusu ziyaret, Türkiye’den cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından da tarihi bir önem taşıyor.