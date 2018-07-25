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25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) Zirvesi için Güney Afrika Cumhuriyeti’ne geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) Zirvesi için Güney Afrika Cumhuriyeti’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentine geldi. Erdoğan, Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı’nda Güney Afrika Ticaret Bakanı Rob Davies, Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika ziyareti kapsamında BRICS üyesi ve diğer davetli ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan, Güney Afrika ziyaretinin ardından 28 Temmuz tarihinde Zambiya’ya resmi ziyarette bulunacak.
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