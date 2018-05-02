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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hyundai yöneticilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Güney Kore’nin başkenti Seul’de Hyundai yöneticilerini ve Koreli şirket yetkililerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hyundai yöneticilerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Güney Kore’nin başkenti Seul’de Hyundai yöneticilerini ve Koreli şirket yetkililerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seul’de Hyundai ve SK Engineering and Construction yöneticilerini kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci eşlik etti.
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