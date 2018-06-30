Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı’na seçilen İsmail Gülle’ye tebrik telgrafı gönderdi.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na seçilen İsmail Gülle’ye bir telgraf göndererek, tebrik ettiği ve başarı dileklerini ilettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Gülle’yi tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı’na seçilen İsmail Gülle’ye tebrik telgrafı gönderdi.