Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Gülle’yi tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na seçilen İsmail Gülle’ye bir telgraf göndererek, tebrik ettiği ve başarı dileklerini ilettiği bildirildi.

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