POLİTİKA:
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16 Ekim 2018 Salı 13:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’e geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Cuma günü İzmir’e gelerek bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e geliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Cuma günü İzmir’e gelerek bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunacak.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev ile birlikte Aliağa’da SOCAR’ın 6,3 milyar dolarlık yatırım değeriyle gerçekleştirdiği Star Rafineri’nin açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim akademik yılı açılış törenine de katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanının programına ilişkin bilgi veren AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, "Cumhurbaşkanımız uzun bir aradan sonra ilimizi ziyarete geliyor. En büyük yatırımların yapıldığı Aliağa ilçesinde Star Rafinesi’nin açılışını mevkidaşı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev ile yapmaya geliyor. Çok önemli bir proje, artık ithal ettiğimiz birçok ürünü ithal etmeyeceğiz ve ekonomiye ciddi katkısı olacak bir yatırım. Rafinerinin temelini de iki lider birlikte atmışlardı ve Cuma günü de beraber açılışını yapacaklar. Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Akademik Yılı açılışını da Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmasını öngörüyoruz" dedi.
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