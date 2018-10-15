Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyah’ı kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Khalid Bin Mohammed Al Attiyah’ı kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Savunma Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyah’ı kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Khalid...