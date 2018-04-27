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27 Nisan 2018 Cuma 22:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Koreli liderlerin görüşmelerinden memnuniyet duydum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bugün Panmunjom’da görüşmelerinden memnuniyet duydum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Koreli liderlerin görüşmelerinden memnuniyet duydum”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bugün Panmunjom’da görüşmelerinden memnuniyet duydum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu. Erdoğan, “Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bugün Panmunjom’da görüşmelerinden memnuniyet duydum. 2 Mayıs’ta Seul’e gerçekleştireceğim ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Moon ile bu önemli konuyu da ele alacağız. Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan bu tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum” dedi.
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