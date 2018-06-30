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30 Haziran 2018 Cumartesi 21:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'la görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’a, oğlu Şeyh Nasır’ın geçirdiği başarılı ameliyatla ilgili olarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ın da görüşme vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 24 Haziran seçim zaferinden dolayı tekrar tebrik ettiği öğrenildi.
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