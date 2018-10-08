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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı Ader ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte’de Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün sürecek resmi ziyaret için Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı Ader ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte’de Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün sürecek resmi ziyaret için Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na atlı tören birliğinin eşlik ettiği makam aracıyla gelen Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Ader tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda fotoğraf çekimi yapıldıktan sonra ziyaret defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı ile ikili görüşmeye geçti. İki lider daha sonra heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmede mülteci konusu başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuların ele alınması bekleniyor.
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