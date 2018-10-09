Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Macar ve Türk ekonomileri birbirlerini tamamlıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader’in davetiyle geldiği Budapeşte’de, Türkiye-Macaristan İş Forumunda konuşan Erdoğan Macar-Türk bağlarına değindi ve Avrupa Birliğinin verdiği sözleri tutmadığını söyledi.

Macaristan’ı yabancı bir ülke olarak görmediğini söyleyen Erdoğan, Tükiye’nin Macaristan’la kökleri Orta Asya’ya uzanana kadim bağlarının olduğunu hatırlattı. Türkçe ve Macarca ’da birbirlerine geçmiş ortak kelimelerin, türküleri, müziklerin ve bestelerin olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Barışın muhabbetin ve dayanışmanın timsal gül baba gibi gönül erlerimiz hak âşıklarımız vardır. Geçmişi 5 asra yaklaşan ve giderek güçlenen ikili münasebetlerimiz vardır. Bu ortak paydaların çok az ülkeye nasip olduğunu ifade etmek ederim. Cumhurbaşkanı Sayın Ader’in davetimi icabetle 5 yıl sonra cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiğim ziyaretin, aramızdaki bu özel ilişkileri çok daha ileri seviyelere taşıyacağına inanıyorum bu vesileyle derli dostum Sayın Viktor Orban’ın huzurunda tüm Macar halkına ortak mirasımıza gösterdikleri ilgi ve özenden ötürü bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İş Forumuna, Türk ve Macar iş adamları olarak 300’ü aşkın iş adamının katıldığına dikkat çeken Erdoğan, “Bildiğiniz gibi Türkiye Macaristan ilişkilerinde muazzam aslında bir ilişki ivme yakaladık. Ülkelerimiz arasında çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirdik. Başbakanlığım döneminde bu güzel şehre 2005 ve 2013 yıllarında iki kez geldim. Siyasi düzeyde yakaladığımız ivmeyi, 2013 yılında Başbakan Sayın Orban’ın ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısını yaparak taçlandırdık. 3’üncü Konsey toplantısını 2017 Haziran ayında ülkemizde düzenledik” diyerek bir sonraki konsey toplantısının önümüzdeki yıl Budapeşte’de yapılacağına söyledi.

“Türkiye, Afrika’da 54 ülkede bulunuyor”

Karma Ekonomik Komisyon, Turizm Karma Komisyonu, Tarım Yürütme Komisyonu, Kara Ulaştırması Karma Komisyonu, Sanayi Ortak İşbirliği Komitesi İş Konseyi gibi çok sayıda ortak mekanizma teşkil edildiğini söyleyen Erdoğan, “Afrika Ortak Çalışma Grubu’nun tesisini de çok önemsiyorum. İstiyorum ki Türkiye-Macaristan işbirliğiyle Afrika’da ortak yatırımlara girebiliriz, girelim. Macaristan Eximbank’ı ve Türk Eximbank’ının da dayanışması, destekleriyle Afrika’da bizim özellikle 2005 yılından sonra kalktığımız atakla, hemen hemen şuanda 41 ülkedeki oluşturduğumuz Büyükelçiliklerle farklı bir alt yapının sahibi olduk. 54 ülkeye burada hükmetmek çok önemli. Biz bu ülkeler üzerinde biz Macaristan’la ortak işbirliğine girebiliriz. Şu anda Afrika’nın beklentileri çok, adeta “çorak bir alan” diyebiliriz. Burada tarımdan sanayiye, sağlık, turizm, alt üst yapı bütün bu alanlarda birçok çalışmaları yapmak mümkün” diye konuştu.

“Türk-Macar, ticareti 2018’de yüzde 8 arttı”

İki ülkenin arasındaki münasebetlerde 2009 yılında yaklaşık 1,5 milyar dolar olan ikili ticaretin, 2017 yılında 2,6 milyar dolara yükseldiğini hatırlatan Erdoğan, “2018’in ilk 8 ayında ise bu 1,8 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Şimdi hedef 5 milyar doları yakalamak ki az önce Sayın Başbakanın ifade ettiği gibi 6 milyar Euro gibi bir hedefe ulaşmak her ikimizin de ortak bir hedefidir. Bu miktar geçen yılın ilk 8 ayına kıyasla yüzde 8’lik bir artışa tekabül ediyor, şuandaki rakam. Sadece ticaretimiz değil hamdolsun yatırımlarımız da günden güne artıyor. Macaristan’da lojistik, turizm, enerji, müteahhitlik gibi pek çok sektörde firmalarımızın yatırımları bulunuyor. Macaristan Yatırım Ajansı’nın sağlayacağı krediler ile iş adamlarımıza vize kolaylığı, hiç şüphesiz buradaki yatırımlarımızı daha da büyütecektir. Bu vesileyle Macaristan hükümetine iş adamlarımıza verdiği destekten dolayı bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

KOSGEB ile Macaristan Ulusal Ticaret Evi arasında bir mutabakat zaptı imzalandığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabi burada şu noktanın altını özellikle çizmek istiyorum. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen ekonomik ilişkilerimizin mevcut durumu yeterli değildir. Biz bunu çok daha ilerilere taşıyabiliriz. Hiçbir siyasi sorunu bulunmayan, ekonomik ilişkiler noktasında hukuki alt yapısı tamamlanmış, tarihi ve kültürel açıdan birer kardeş gibi yakın iki ülkenin ticaretinin daha üst seviyelerde olması gerekir. Bizlere ve burada bulunan iş adamlarımıza düşen en önemli görev; ikili ticaretimizi, Türkiye ile Macaristan arasındaki dostluk bağlarına yakışır bir düzeye çıkarmaktır. Burada şunu çok açıklıkla söyleyebilirim; o da Türkiye ile Macaristan arasındaki bu ilişkileri güçlendirmede, iş adamlarımıza, sizlere çok büyük görev düşüyor” diyerek kendisinin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın üzerlerine düşenleri yapmaya hazır olduklarını söyledi.

“Macar ve Türk ekonomileri birbirleriyle tamamlıyor”

Türk ve Macar ekonomilerinin rakip değil, birbirini tamamladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle turizm, enerji, müteahhitlik, lojistik, gıda endüstrisi gibi sektörlerde önemli işbirliği potansiyelimiz vardır. Macaristan, Avrupa’yı Balkanlar, Doğu Avrupa, Türkiye ve Rusya ile bağlayan demir ve karayollarının kavşak noktasında bulunuyor. Bu açıdan Macaristan’ı ürünlerimizin Avrupa’ya ulaştırılmasında bir ticaret üssü ve en önemli geçiş noktalarından biri olarak görüyoruz. Taşımacılarımızın, ikili veya transit ticaret maksadıyla Macaristan üzerinden her yıl 10 binlerce nakliyat gerçekleştiriyor. Geçiş belgesinde temininde yaşanan sorunları yapılan görüşlümeler neticesinde çok daha olumlu istikamete getirdiğimize inanıyorum. Macaristan’ın sadece bir geçiş güzergâhı olarak kullanılması yerine ürünlerimizin depolanması ve Avrupa’ya ihraç edilmesinde bir merkez olarak değerlendirilmesi, kazan-kazan vizyonumuza daha çok hizmet edecektir. Avrupa’dan Orta Asya, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Afrika istikametine doğru atılacak her adımda Türkiye önemli bir lojistik güzergâh konumundadır” dedi.

“THY Budapeşte-Mumbai seferini başlattı”

Son 16 yılda hayata geçirilen projelerle Türkiye’nin ulaşım alt yapısının daha da güçlendirildiğine değinen Erdoğan, “Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Ovit Tüneli, hızlı tren hatları gibi birbirinden önemli projeleri devreye aldık. Göreve geldiğimizde 20 olan havaalanı sayımızı 55’ çıkartarak havayolu taşımacılığında da dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldik. Şuanda dünyada destinasyon itibariyle birinci sırada olan Türk Hava Yollarıdır” dedi ve ekledi, “En fazla noktaya uçan havayolları Türk Hava Yollarıdır. İnşallah şimdi de Budapeşte Mumbai arasında yine Türk Hava Yollarıyla Macar halkına ve insanlığa hizmet vermeye başlayacağız. THY bugün 122 ülkede 304 şehre uçarak bu destinasyona sahip hale geldi. 29 Ekim’de ilk etabını hizmete açacağımız İstanbul’daki yeni havalimanımızla bu alandaki alt yapımızı daha da güçlendirmiş olacağız. Yeni havaalanının tüm etapları devreye girdiğinde, yılda 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük 3 havalimanından biri olacak.”

“Hedef 500 milyar dolar”

Erdoğan Macaristan’ı Batılı girişimciler tarafından yatırım merkezi olarak görüldüğünü bildiğini söyleyerek, Türkiye’nin benzer şekilde Avrupa’nın ve dünyanın birçok ülkesinin kaliteli ürün ihtiyacına cevap veren bir üretim üssü ve ticaret ortağı haline geldiğini söyledi. “165 milyar dolarlık ihracata ulaşarak 2002’den bu yana 2002’den bu yana ihracatımızı 4 kattan fazla artırdık. 2002 sonunda 35 milyar dolar olan ihracatımız bugün 165 milyar dolara ulaşmıştır” diyen Erdoğan hedefinin 2023’te 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olduğunu söyledi.

“Macaristan’la Afrika’da birlikte çalışabilir”

Macaristan’la özellikle savunma sanayiine yönelik de bazı adımları atmayı planladığını duyuran Erdoğan, “Yaptığımız görüşmelerde bu konuların üzerinde de durduk. Zengin tarihi ve doğasıyla özellikle kültür, turizm ve sağlık turizmi açısından da Macaristan ile Türkiye arasında girişimcilerimize büyük görevler düşüyor. İşbirliğimizi geliştirebileceğimiz bir diğer alan müteahhitlik sektörüdür. Hacim itibarıyla bu alanda 2’nci sırada bulunuyoruz. Özellikle alt ve üst yapı da Türk müteahhitlik sektörü çok güçlü. Burada da müşterek olarak Afrika’da ortak yatırımlara kesinlikle girebiliriz” diye konuştu.

“Terörle mücadele belli çevreleri rahatsız ediyor”

Son birkaç aydır Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ve manipülatif saldırılar yaşandığını hatırlatan Erdoğan, bu saldırıların hedefi ülkemize başta terörle mücadele olmak üzere, bekasını ilgilendiren hususlarda, milli menfaatleriyle çelişen kararları kabul ettirme gayreti olduğunu söyledi. Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta kendi güvenliğini sağlamak Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta kendi güvenliğini sağlamak ve Suriyelilerin huzurunu garanti etmek için attığı adımlar belli çevrelere rahatsızlık verdiğine dikkat çeken Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarıyla Türkiye, Suriye’nin geleceğine dair ayrılıkçı tehdide çok ağır bir darbe vurduğunu söyledi.

“Avrupa Birliği, Türkiye’ye verdiği sözü tutmadı”

Avrupa Birliğinin, Türkiye’ye verdiği sözü tutmadığını söyleyen Erdoğan, mülteci sorunuyla tek başlına mücadele edilmesine rağmen terörden ve rejimin saldırılarından kaçan Suriyeli mağdurlara yardım etmeye devam edildiğini hatırlattı. Erdoğan, “Biliyorsunuz, 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz şimdiye kadar bu insanlar için birleşmiş milletler hesaplamalarına göre kendi bütçemizden 33 milyar dolar harcadık. Bu süreçte hiçbir ülkeden hiçbir uluslararası kuruluştan doğru dürüst yardım alamadık” dedi.

“OECD’de en hızlı büyüyen ülke Türkiye’dir”

Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını ve milli güvenliğini korumakta sonuna kadar kararlı olduğunu söyleyen Erdoğan, Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu söyledi. Erdoğan, “Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini bir defa kimse çökertemeyecektir zira şoklara dayanıklıdır. Ortalama yüzde 5,8 geçen sene yüzde 7,4, 2018’,in ilk yarısında ise yüzde 6,3 oranında büyüyen bir ekonomiye sahibiz ülkemize yönelik bu saldırılara karşı tüm kurumlarımızla gerekli önlemleri aldık. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanımız, yeni ekonomi programımızı açıkladı. 2019 ve 2021 yılları için hazırlanmış bu program katılımcı bir anlayışla sürdürülebilir bir ekonomik büyüme hedefiyle kaleme alındı alınan önlemlerle ekonomimizin dengelenme yönünde işaretler verdiğini memnuniyetle görüyoruz. “Ticaret savaşları” gibi söylemlerin ticaretimizi esir almaya çalıştığı bir ortamda Macaristan’la ekonomik işbirliğimiz çok büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

AB ile Gümrük Birliği güncellemesi çalışmalarına hala başlanamaması ve Türk iş adamlarının, halkının vizeye tabi olması, Türkiye’nin potansiyelini tam olarak kullanamamasının önündeki en büyük engellerden olduğuna değinen Erdoğan, “Macaristan ve diğer AB ülkelerinden destek bekliyoruz. Sözlerimi bitirmeden önce burada bulunan her iki ülke iş adamlarına çağrıda bulunmak istiyorum. İlişkilerimizin ve stratejik ortaklığımızın ekonomi boyutunu gelin hep birlikte daha da kuvvetlendirelim. Biz hükumetler olarak girişimcilerimizin önünü açtık açmaya devam ediyoruz. Kıymetli Macar girişimcilere de ülkemizin onlarca yıllık tecrübelerinden daha fazla istifade etmeleri çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini “Macaristan’dan ne alabileceksek almaya, Macaristan da bizden ne alabilecekse almaya hazır olduğumuzu ifade ettik” diyerek sonlandırdı.