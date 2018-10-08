Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret kapsamında Macaristan’a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’a ziyareti kapsamında Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüşecek. Erdoğan ayrıca, Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar, Türkiye-AB ilişkileri ve mülteci sorunu ele alınacak.

Erdoğan, ayrıca Türkiye-Macaristan İş Forumu’na da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Macaristan ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan eşlik ediyor.