Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da Gül Baba Türbesini açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gelecek asırlarda da Gül Baba manevi mirası ile iki ülke dostluğunun nişanesi olmaya devam edecek” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte’de Gül Baba...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gelecek asırlarda da Gül Baba manevi mirası ile iki ülke dostluğunun nişanesi olmaya devam edecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte’de Gül Baba Türbesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın da açılış katıldığı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gül Baba 477 yıl önce bu tepede şehadete ulaşmıştır. Aradan geçen 5 asra rağmen bu büyük zat unutulmamıştır. Bugün Gül Baba’nın temsil ettiği değerler onun şahsı manevisinde sembolleşen hasletler daha çok önem kazanmıştır” dedi.

Gül Baba isminin bugün vefa, cesaret, adalet, saygı ve sevgi gibi değerlerle özdeşleştiğini kaydeden Erdoğan, “Zamana meydan okuyan bu türbeye bize sadece ortak tarihimizi hatırlatan bir ata yadigarı olarak bakamayız. Gül Baba geçmişten daha çok bugünle ve gelecekle ilgilidir. Gül Baba kendisini ziyaret edenlere adeta tarihin derinliklerinden seslenerek insanlığın bekasını farklı kültürler arasında karşılıklı saygı, anlayış ve dostluktan geçtiğini hatırlatır. Gül Baba sevginin nefrete, barışın çatışmaya, dayanışmanın bencilliğe galebe çalmasının da sembolüdür” ifadelerini kullandı.

“Gül Baba manevi mirası ile iki ülke dostluğunun nişanesi olmaya devam edecek”

17.yy’daki seyahatleri sırasında Macaristan’a da gelmiş olan merhum Evliya Çelebi’nin Gül Baba için yazdığı beyiti okuyan Erdoğan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bir başka şairimiz ise Gül Baba’yı ziyaret ettikten sonra hissiyatını kelimelere döküyor. Bugün, Gül Baba cismiyle aramızda bulunmasa da ismiyle, hatırasıyla, bilgeliği ile burada yatıyor. Gül Baba kendisine Türkiye ve Macaristan’da duyulan saygı ile muhabbet ve sevgi ile güller içinde yattığı bu güzel bahçede hakikatin kutbu olmaya devam ediyor. Gelecek asırlarda da Gül Baba manevi mirası ile iki ülke dostluğunun nişanesi olmaya devam edecek”

“Bu mübarek mekan gelecek kuşaklar tarafından da büyük bir ihtimam ile korunacak”

Gül Baba Türbesi’nin korunmasına verilen öneme değinen Erdoğan, “Gül Baba Türbesinin onca badireyi aşıp tüm güzelliği ve ihtişamı ile günümüze kadar ulaşabilmesinin sebebi işte bu itinadır, hürmettir” dedi. Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“İnanıyorum ki bu mübarek mekan gelecek kuşaklar tarafından da büyük bir ihtimam ile korunacak ve Türk-Macar dostluğunun en kıymetli sembollerinden biri olmaya devam edecek. Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı’nın büyük katkıları ile ve Macaristan yönetimi ile gerçekleştirilen bu son restorasyon türbeye yepyeni bir çehre ve estetik değer kazandırıyor. Öte yandan Macaristan’daki ortak tarihi ve kültürel miras örneklerinin sadece Gül Baba türbesinden ibaret olmadığını biliyoruz. İki ülkenin kadim dostluğunu ve dayanışmasını ve ortak tarihini temsil eden pek çok eser bulunuyor.”

“Bölgesel barış ve istikrara yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde işbirliğimizin çok daha büyük önem kazandığına inanıyoruz” diyen Erdoğan, “5 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiğim bu ziyaret önümüzdeki döneme dair çok önemli bir mesajdır. Türk-Macar işbirliği Gül Baba hasretlerinin gölgesi altında kök salmaya devam edecektir” açıklamasını yaptı.