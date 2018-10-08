Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Köver ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte’de Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün sürecek resmi ziyaret için geldiği Macaristan’ın başkenti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte’de Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün sürecek resmi ziyaret için geldiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de temaslarını sürdürüyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, sonrasında Meclis Başkanı Laszlo Köver’i kabul etti.

Erdoğan, yarınki temaslarına ise Türkiye-Macaristan İş Forumu ile başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Başbakan Orban ile birlikte Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi’nin resmi açılışını gerçekleştirecek ve Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bırakacak. Galiçya Türk Şehitliği’ni de ziyaret edecek olan Erdoğan, temaslarını tamamlayarak yurda dönmek üzere Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı’na hareket edecek.