POLİTİKA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 19:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü. Bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik görüş teatisinde bulunuldu. Bu konuda ortak projelerin ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moldovalı mevkidaşı Dodon’un, ikili işbirliğini her alanda geliştirme kararlılıklarını da teyit ettikleri belirtildi.
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