POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarda bulunmak üzere geldiği Kişinev’de Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'da
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarda bulunmak üzere geldiği Kişinev’de Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Moldova’nın başkenti Kişinev’e geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Binası’nda Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, askeri kıta selamlandı. Erdoğan, heyetlerin takdim edildiği karşılama töreninin ardından mevkidaşı Dodon ile ikili görüşmeye geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmenin ardından Moldova’ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük temasları kapsamında Dodon ile gerçekleştireceği ikili ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Temasları kapsamında Cumhuriyet Nişanı’nın tevcih edileceği Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasının hizmete açılış törenine katılacak. Erdoğan daha sonra Moldova Cumhurbaşkanı Dodon tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Hükümet Binasında Moldova Başbakanı Pavel Filip ile de bir araya gelecek ve daha sonra da anlaşmaların imzalanması törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a temaslarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu eşlik edecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku