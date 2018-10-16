Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-18 Ekim tarihlerinde Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un davetlisi olarak Moldova’ya resmi ziyarette bulunacak.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dodon ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler yapacak. Başbakan Pavel Filip ve ilgili Bakanların yanı sıra Modovalı siyasetçilerle bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagauz Özerk Yeri’ni ziyaretle Başkan İrina Vlah’ı kabul edecek.

Görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Söz konusu ziyaret vesilesiyle, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin stratejik ortaklık açıklamasının imzalanması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ziyaretin ikinci gününde Gagauz Özerk Yeri’ni ziyaret etmesi ve Gagauz yetkililerle yapacağı görüşmelerin ardından TİKA ile ilgili kuruluşlarımızın bölgede gerçekleştirdiği projelerin açılışlarını yapması öngörülüyor.