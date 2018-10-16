POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 18:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-18 Ekim tarihlerinde Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un davetlisi olarak Moldova’ya resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova'ya gidiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-18 Ekim tarihlerinde Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un davetlisi olarak Moldova’ya resmi ziyarette bulunacak.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dodon ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler yapacak. Başbakan Pavel Filip ve ilgili Bakanların yanı sıra Modovalı siyasetçilerle bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagauz Özerk Yeri’ni ziyaretle Başkan İrina Vlah’ı kabul edecek.

Görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Söz konusu ziyaret vesilesiyle, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin stratejik ortaklık açıklamasının imzalanması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ziyaretin ikinci gününde Gagauz Özerk Yeri’ni ziyaret etmesi ve Gagauz yetkililerle yapacağı görüşmelerin ardından TİKA ile ilgili kuruluşlarımızın bölgede gerçekleştirdiği projelerin açılışlarını yapması öngörülüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku