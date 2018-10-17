Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova’ya gitti.

Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un davetlisi olarak Moldova’ya resmi ziyarette bulunacak olan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan hareket etti. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik ediyor.