Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel Ödüllü bilim adamı Aziz Sancar’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nobel Kimya Ödülü sahibi bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı kabul etti.

Konferans verdiği KKTC’den İstanbul aktarmalı olarak ABD’ye dönen Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, Atatürk Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevindeki gerçekleşen görüşmenin ardında Sancar THY uçağı ile Chicago’ya hareket ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İzmir’e gitti.