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24 Temmuz 2018 Salı 13:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile bugün telefonda görüştü. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile bugün telefonda görüştü. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Özbek mevkidaşına sağlık, huzur ve başarı dileklerini ilettiği görüşmede, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususunda görüş teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğini her alanda güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da teyit ettikleri öğrenildi.
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