Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Dancila’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Viorica Dancila’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Romanya Başbakanı Viorica Dancila’yı kabul etti. İkili ve heyetlerarası görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınacağı, somut işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulunulacağı öğrenildi.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmeler, 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltilen Türkiye-Romanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil ediyor. Bu vesileyle 2019 yılının ilk yarısında AB Dönem Başkanlığını üstlenecek olan Romanya’yla Türkiye-AB ilişkileri hakkında atılabilecek adımların da değerlendirilmesi bekleniyor.

Kabul ve heyetlerarası görüşmeden sonra Erdoğan ve Dancila ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.