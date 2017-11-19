Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eren Bülbül’ün ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Ağustos ayında Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül’ün Maçka ilçe merkezindeki ailesinin evine ziyarette bulundu.

Dün Rize, bugün ise Gümüşhane ve Bayburt İl Kongreleri’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane il Kongresi sonrasında helikopterle Trabzon’un Maçka ilçesine geçti. Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ve kardeşleri ile görüşen Erdoğan, daha sonra ilçe merkezinde Maçkalılar’a hitap etti. Erdoğan, konuşmasında “Malum Erenimizin şehadetinden sonra annesini, ailesine ve tüm kardeşlerini ziyaret edeceğim demiştim. Bu sözümü yerde koymayalım dedik ve bu ziyareti gerçekleştirmenin şuanda mutluluğu içerisindeyim. Erenimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Ayrıca şehit Ferhat’ımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. O da diğer bir şehidimizdi. Zaten buralar hep şehit toprağı ve şehitlerimizin en yoğun olduğu yerler buralar” ifadelerini kullandı.

“Allah’tan başka galip yoktur”

“ Kardeşlerim biz sizi sevdik, biliyorum ki siz de bizi bu yola çıktığımızdan beri çok sevdiniz” diyen Erdoğan “Sizler bizi hiç yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük Allah’ın izni ile bu ülkenin bileğini kimse bükemeyecek. Hiç endişeniz olmasın. Şurdan şöyle bir ses gelmiş. Acaba şu ülke ne der, acaba bu kuruluş ne der hiç kafanızı bunlara takmayın. Şuna bakın Allah ne der. Endülüs’te Elhamra’nın o kubbesinin çevresinde ne yazıyor biliyormusunuz ? ‘Oralara büyüklerimiz gittiği zaman onu oraya nakşetmişler ‘La galibe illallah’ Allah’tan başka galip yoktur. Tek galip olan o dur. Şuan hala var ha, hala var. Asırlar önce bunu yazmışlar ama hala var. Ecdadımız bunun için yürümedi mi ? Fetihler bunun için olmadı mı ? İşte şimdi şu 15 yıla biz bu damgayı vurduk. Emin adımlarla ilerliyoruz. 880 bin km’lik şu vatan topraklarını şimdi ilmek ilmek dokuyoruz. Yeniden bu vatanı inşa ve ihya ediyoruz. Hatırlayın 15 yıl öncesini. Karadeniz’in otoyolunu hatırlayın yüzde 35’i bitmişti ya biz geldik bitirdik. Siz bunları yaşadınız gördünüz. Bunlarla kaldık mı ? kalmadık. Şimdi bir müjde verdik. Neydi o müjde biliyormusunuz. Zaten doğalgaz gelmediyse biz yandık, gelecek. Ama bu bile geç. Onun için damada söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İnşallah bu yolda 2019 bir kırılma noktasıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılı seçimleri için de destek isteyerek “İnşallah bu yolda 2019 bir kırılma noktasıdır. Mart 2019’da belediye seçimleri, Kasım 2019’da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bir reform. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Artık her şey eskisi gibi olmayacak. Daha değişik bir sürecin içerisine gireceğiz. Bu sürece damgayı şu karşıdaki kalabalık vuracak. İnşallah şöyle yakın zamanda” diye konuştu.



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Erdoğan, daha sonra havalimanına hareket etti.