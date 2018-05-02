Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’nin başkenti Seul’de Ulusal Mezarlığı ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile temaslarının ardından Seul Ulusal Mezarlığı’nı ziyaret etti. Mezarlığa çelenk bırakan Erdoğan, törende tütsü yaktı ve ölenler anısına saygı duruşunda bulundu. Törende, beyaz eldiven takan Cumhurbaşkanı Erdoğan anı defterini de imzalayarak Ulusal Mezarlık’tan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seul Ulusal Mezarlığı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’nin başkenti Seul’de Ulusal Mezarlığı ziyaret etti.