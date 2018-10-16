Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra bölgede barış ve refahın kesintiye uğramamasının önemine değinildi. İki lider, Türkiye-Sırbistan ilişkilerini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti. 2019 yılının iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 140. yıl dönümü olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Vucic’in, Türkiye ve Sırbistan arasında oluşturulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının önemini de vurguladıkları öğrenildi.