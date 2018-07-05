Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Kahraman’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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