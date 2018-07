Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye potansiyeline ve hedeflerine yakışmayan finans fotoğrafından en kısa sürede çıkacaktır'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye potansiyeline ve hedeflerine yakışmayan finans fotoğrafından en kısa sürede çıkacaktır. Uluslararası yatırımcıları, ülkemizdeki yatırımcıları, tüm finans çevrelerini Türkiye’nin geleceğine güvenmeye davet ediyorum. Bu ülke kendisine itimat edip yatırım yapan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmamıştır. Türkiye’ye bugün yatırım yapanlar yarın en çok karlı çıkanlar olacaktır. Devlet olarak tüm yatırımcılara, finans çevrelerine her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında, Türkiye’nin sadece siyasi özgürlüğünü değil, ekonomik özgürlüğünü de korumanın mücadelesini verdiklerine dikkat çeken Erdoğan, krizlerin de faturasını ödediklerini ancak kazanılanların karşısında o faturaların bir öneminin olmadığını söyledi.

"Çok yakında ekonomik olarak çok büyük kazanımlar elde edeceğiz"

Çok yakında ekonomik olarak çok büyük kazanımlar elde edileceğini vurgulayan Erdoğan, "Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye’nin büyümesini, kalkınmasını, gelişmesini engelleyemiyorlar. Milli gelire göre 17’nci, satın alma paritesine göre 13’üncü. durumdayız. Sağlam bir hamleyle bu sıraları hızla ileriye taşımamızın önünde hiçbir mani yoktur. Haziran ayı sonu itibariyle yılık ihracatımız 161,5 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüme ile geçtiğimiz yıldaki seviyeyi koruduk. Bireysel Emeklilik Sistemini son büyüklüğünün 81 milyarı bulması, katılımcı sayısının 7 milyonu bulması da önemli bir gelişmedir. Diğer taraftan ücretli çalışanların milli gelirden aldıkları pay geçtiğimiz yıl 39 ile tarihimizin en yüksek oranına ulaştı. Emeklilerimize verdiğimiz bayram ikramiyeleri ve sosyal yardım ödemelerimizle bu oran daha da yükselecektir. Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen ve maalesef kayda değer bir katma değere dönüştürülemeyen tasarruf teşvik ve konut edindirme yardım ödemelerini biz gerçekleştirdik. Bunlar öyle ufak rakamlar değil. Doların çok düşük seviyede olduğu bir dönemde biz tasarruf teşvik fonu kesintileri için 4.5 milyon kişiye 15 milyar lira, konut edindirme yardımı içinde 8 milyon aşkın kişiye 3,5 milyar lira ödeme yaptık. Bunu biz yaptık. Neredeydi bu CHP? Onlar memuru, işçiyi sömürdüler. Onlardan yaptıkları kesintiyle maaş ödediler. Bu devletin memuruna, işçisine olan borcu biz ödedik. Bunları halkımıza anlatmamız lazım. 15 yıl geçti ve bütün bu yapılanların hepsi unutuldu. Anlatın, çekinmeyin" ifadelerini kulandı.

"Türkiye’ye bugün yatırım yapanlar yarın en çok karlı çıkanlar olacaktır"

İşsizlik rakamını çok yakında tek haneli rakama indireceklerini kaydeden Erdoğan, turizmde çok hareketli ve bereketli bir sezon yaşandığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Turizm gelirlerinde rekor kıracağız. Merkez Bankası rezervlerimiz bayağı düşmüştü ve şu an itibariyle 102 milyar dolar çıkarak bir toparlanma başlamış durumda. İMF’ye olan 23.5 milyar dolarlık borcumuzu 2013 yılı itibariyle sıfırladık, son taksit 2013’te ödendi ve karanlık bir dönemi sona erdirdik. Bunları biz yaptık. Bizden önceki iktidarların hepsi borçlandı, İMF’nin kapısında delikli kuruş için para istediler. İç borçlanma vademizin halen yüzde 70 civarında olması piyasaların hazinemize olan güveninin işaretidir. Yeni yönetim sistemimizle her alanda olduğu gibi ekonomide de hedeflerimize kararlılıkla yürüyebileceğimiz bir zemine kavuştuk. Türkiye potansiyeline ve hedeflerine yakışmayan finans fotoğrafından en kısa sürede çıkacaktır. Uluslararası yatırımcıları, ülkemizdeki yatırımcıları, tüm finans çevrelerini Türkiye’nin geleceğine güvenmeye davet ediyorum. Bu ülke kendisine itimat edip yatırım yapan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmamıştır. Türkiye’ye bugün yatırım yapanlar yarın en çok karlı çıkanlar olacaktır. Devlet olarak tüm yatırımcılara, finans çevrelerine her türlü desteği vermeye hazırız. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde bu amaçla özel ofisler kuruyoruz. Büyük yatırımcıların muhatabı doğrudan Cumhurbaşkanlığı olacaktır. Bu yıldan başlayarak ekonomideki hedeflerimize adeta koşar adımlarla gitmemize yürekten inanıyorum."

"Çıkardığımız sonuçları bir sonraki seçim için ders haline dönüştürüyoruz"

Türkiye’nin yönetim sistemi değişikliğini 16 Nisan 2017 halk oylaması ve 24 Haziran 2018 seçimleri ile tamamladığını ve sırada Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerin olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos’ta yapılacak olan olağan büyük kongrenin akabinde mahalli seçimlere yönelik çalışmalar başlanacağını ifade etti. "Her alanda olduğu gibi siyasette de erken kalkan yol alır" diyen Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında ve milletvekilliğinde alınan oyları il il, ilçe ilçe, belde belde ve sandık bazına kadar inerek analiz ettiklerini bildirdi. Özellikle 1 Kasım’da yapılan seçimlere göre oy kaybedilen yerleri ve bunların sebeplerini detaylarıyla anlamaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Çıkardığımız sonuçları bir sonraki seçim için ders haline dönüştürüyoruz. Başka partiler kendi iç kavgalarıyla, çekişmeleriyle uğraşabilirler, bizim böyle bir lüksümüz yok. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Cumhurbaşkanlığında şahsımıza teveccüh gösteren 26 milyon 330 bin, Meclis’te partimizi tercih eden 21 milyon 338 bin vatandaşımıza borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz. Eğer milletimizin verdiği mesajları doğru şekilde almak, eksiklerimizi ve hatalarımızı düzeltmeden sandığa gidersek bu bize yakışmaz. Şahsım başta olmak üzere hiçbirimiz layüsel değiliz, hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekmeyi bilmeliyiz. Milletimize hesap vereceğimizin bilinciyle geçirdiğimiz her an kendimizin de, ülkemizin de faydasınadır. Mali seçimlere bu anlayışla hazırlanmak zorundayız. Kimse bulunduğu makamları kalıcı olarak görmemelidir. Bunun için de yerel yönetim seçimlerinde bu hassasiyeti kimse gözünden kaçırmasın. Bilmelidir ki; ben burada bir yıl, iki yıl, üç yıl görev yapmış olabilirler ama şu anda değişmesi gerekiyorsa, eğer bu partinin yetkili kurulları bu konuda bir karar veriyorsa ve o da bir dava adamıysa benim yetkili kurulum böyle bir karar vermiştir hayırlı olsun der ve o da arazide çalışmaya başlar. Şu anda diğer partilerin durumunu görüyorsunuz. Biz onların durumuna düşemeyiz. Bize kibir asla yakışmaz. Biz tevazuu hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Pazar günü Meclis kapanıyor ve ondan sonra bütün arkadaşlarım seçim bölgelerine dönüyorlar ve seçim bölgelerinde Mart’ın hazırlıklarına başlamış olacağız. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması demek istiklalimize ve istikbalimize güvenle bakabilmemiz, evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonları için sağlam bir altyapı bırakmamız demektir. Gençler, şimdiden 26 Ağustos Malazgirt Anma Törenlerine hazırlanın. 25-26 Ağustos’ta Malazgirt’te olacağız. Malazgirt’te yeniden Alparslan’ın maneviyatıyla buluşacağız" ifadelerini kaydetti.