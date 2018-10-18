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18 Ekim 2018 Perşembe 09:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan usta fotoğrafçı Ara Güler için bir mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden duayen foto muhabiri Ara Güler’in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan usta fotoğrafçı Ara Güler için bir mesaj yayımladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden duayen foto muhabiri Ara Güler’in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler’in vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, “Fotoğraf sanatı alanında Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Ara Güler’in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Büyük sanatçılar, vefatlarından sonra da geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler. Objektifiyle tarih yazan Ara Güler’i de işte böyle bir büyük sanatçı olarak görüyorum. Kendisine Master of Leica unvanı da verilmiş olan Güler, dünyanın önemli haber ajansları ve yayınlarında ülkemizi en iyi biçimde temsil etmiştir. Winston Churchill’den Bertrand Russell’a, Indira Gandi’den Salvador Dali’ye, Alfred Hitchcock’tan Picasso’ya birçok tarihi kişiyle gerçekleştirdiği foto röportajlar asla hafızlardan silinmeyecektir. Dünyanın önemli müze ve koleksiyonlarında yer alan eserleri ve milyonlara ulaşan fotoğraf albümlerinin yanı sıra, kıymetli bir insan olarak hayatımızda bıraktığı derin izlerle de Ara Gürel ustayı daima saygıyla hatırlayacağız. Yakın geçmişte objektifine yansıma mutluluğunu yaşadığım değerli sanatçımızın vefatından duyduğum derin üzüntüyü bir kez daha ifade ediyor, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
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