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24 Temmuz 2018 Salı 15:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüşerek yangında hayatını kaybedenlerden dolayı başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüşerek yangında hayatını kaybedenlerden dolayı başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Yunanistan Başbakanı Çipras’a Atina yakınlarında yaşanan yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirterek, Yunan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu. Yunan halkının acılarını paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye olarak Yunanistan’a yardıma hazır olduklarını vurguladığı öğrenildi.
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