Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD Başkanı Turmp’a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından “Yardımları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum” sözlerine yanıt verdi. Erdoğan, Trump’a verdiği yanıtta, "Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından “Yardımları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum” sözlerine yanıt verdi. Erdoğan, Trump’a verdiği yanıtta, "Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Başkan Trump, attığı tweetinde rahip Brunson ile bugün TSİ 21.30’da Oval Ofis’te görüşeceğini belirterek "Onu yeniden görmek harika olacak. Yardımları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

“Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi”

Trump’ın bu açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başkan, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür" dedi.