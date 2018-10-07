Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi’nin 3. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz’a bir telgraf gönderdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi’nin 3. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz’a bir telgraf gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan HÜDA-PAR Genel Başkan Vekili Yavuz’a telgraf
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi’nin 3. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz’a bir telgraf gönderdi.