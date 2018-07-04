POLİTİKA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber köşkü çıkışında kendisine el sallayan vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan bir vatandaşın hayvan hakları yasası ve idam cezası ile ilgili soruları üzerine, "Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber köşkü çıkışında kendisine el sallayan vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan bir vatandaşın hayvan hakları yasası ve idam cezası ile ilgili soruları üzerine, "Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Huber Köşkü çıkışında kendisine el sallayan vatandaşlarla sohbet etti. Aracını durdurarak vatandaşların sorunlarını dinleyen Erdoğan, bir kadının hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki soruları üzerine, "Yavaş yavaş. Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor” dedi.

Kalabalık içinde 15 Temmuz gazisinin yakınını gören Erdoğan, hatırını sordu.

Erdoğan’ın vatandaşlarla sohbeti cep telefonu kamerasına yansıdı.
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