Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Münbiç mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Münbiç’te 90 günlük takvim ne yazık ki şu anda çalıştı diyemeyiz, çalışmadı. Çalışmazsa biz orada da göbeğimizi kesmeyi biliriz, gereğini yaparız. Aynı şekilde Fırat’ın doğusunda gereken adımlar atılmaz ise gereğini yaparız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Münbiç’te 90 günlük takvim ne yazık ki şu anda çalıştı diyemeyiz, çalışmadı. Çalışmazsa biz orada da göbeğimizi kesmeyi biliriz, gereğini yaparız. Aynı şekilde Fırat’ın doğusunda gereken adımlar atılmaz ise gereğini yaparız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Rahip Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması ile ilgili Erdoğan, “Türk adliye sistemi içerisinde İzmir’de bir rahip Brunson olayını yaşadık. Bu konuyla ilgili olarak Türk adalet sistemi kararını verdi ve bu kararı uygulamaya koydu” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede atılan adımların kararlılıkla devam ettiğini sözlerine ekleyen Erdoğan, Münbiç’te, Türk askerinin, Amerikalı askerlerle müşterek eğitim sistemini sürdürdüğünü kaydederek, “Bir an önce, takvim 90 gündü, 90 günlük takvim ne yazık ki şu anda çalıştı diyemeyiz, çalışmadı. Çalışmazsa biz orada da göbeğimizi kesmeyi biliriz, gereğini yaparız. Aynı şekilde Fırat’ın doğusunda gereken adımlar atılmaz, hala bu gecikme süreci devam ederse orada da özellikle bu YPG/PYD’ye, daha doğrusu PKK’ya karşı atılması gereken adımları en üst düzeyde atacağız, gereğini yapacağız” açıklamasını yaptı.