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04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nasreddin Hoca mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nasreddin Hoca mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Kültürel zenginliklerimizin önemli unsurlarından biri olan; hiciv ve söz sanatındaki ustalığını, sade bir bilgelikle harmanlayan Nasreddin Hoca, fıkraları, hikayeleri ve nasihatleriyle yaşadığı dönemi aşarak, her zaman aziz milletimizin gülen yüzü, tebessüm kaynağı olmuştur. Sembollerle dolu ve ince hakikatleri gözler önüne seren fıkralarıyla bugün de gönüllerdeki müstesna yerini muhafaza eden Nasreddin Hoca, Anadolu insanının hoşgörü, dostluk, iyimserlik ve barış gibi yüce hasletlerinin timsali haline gelmiştir. Bu düşüncelerle, Nasreddin Hoca’nın, yeni nesillere tanıtılması ve anlatılması bakımından büyük önem taşıyan, Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor; Nasreddin Hocamızı saygıyla, rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”
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