Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Devlet Bahçeli’yi kabulü sona erdi. Görüşme 40 dakika sürdü.
IHAAW164525-SIY/16-10-2018 - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Devlet Bahçeli’yi kabulü sona erdi. Görüşme 40 dakika sürdü. 16.10.2018 16:45:25 TSI NNNN
IHAAW164525-SIY/16-10-2018 - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Devlet Bahçeli’yi kabulü sona erdi. Görüşme 40 dakika sürdü. 16.10.2018 16:45:25 TSI NNNN
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