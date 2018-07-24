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24 Temmuz 2018 Salı 13:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’Lozan’ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lozan Barış Antlaşması’ndan bu yana geçen 95 yılda Türkiye; siyasi, askeri, ticari ve diplomatik olarak gücünü artırırken, bölgesel ve küresel ölçekteki konumunu da pekiştirmiştir. Ülkemizin özellikle son 16 yılda elde ettiği başarıların gerisinde güçlü bir siyasi iradenin mevcudiyeti yanında milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket etmesinin de çok büyük payı vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Lozan' mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lozan Barış Antlaşması’ndan bu yana geçen 95 yılda Türkiye; siyasi, askeri, ticari ve diplomatik olarak gücünü artırırken, bölgesel ve küresel ölçekteki konumunu da pekiştirmiştir. Ülkemizin özellikle son 16 yılda elde ettiği başarıların gerisinde güçlü bir siyasi iradenin mevcudiyeti yanında milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket etmesinin de çok büyük payı vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 95. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu belgelerinden olan Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 95. yıl dönümünü kutluyoruz. Lozan Barış Antlaşması’ndan bu yana geçen 95 yılda Türkiye; siyasi, askeri, ticari ve diplomatik olarak gücünü artırırken, bölgesel ve küresel ölçekteki konumunu da pekiştirmiştir. Ülkemizin özellikle son 16 yılda elde ettiği başarıların gerisinde güçlü bir siyasi iradenin mevcudiyeti yanında milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket etmesinin de çok büyük payı vardır. 16 Nisan Halk oylamasıyla milletimizin takdirine sunulan, 24 Haziran Seçimleriyle de uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletimizin birliğini perçinlerken, Türkiye’yi ekonomik, siyasi ve diplomatik bakımdan daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

"Yeni yönetim sisteminin sağladığı imkanlarla ülkemiz, bundan sonra 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda çok daha süratli yol alacaktır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Lozan Barış Antlaşması’nın 95. yıl dönümü vesilesiyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bugünlere ulaşmamızda emeği olan tüm devlet adamlarımızı saygıyla yad ediyorum. Bugüne kadar vatanımızın bekası, milletimizin bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”
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